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Beyoğlu'nda 80 şişe etil alkol ele geçirildi, işletme sahibi gözaltına alındı

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Beyoğlu'nda 80 şişe etil alkol ele geçirildi, işletme sahibi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Beyoğlu'nda 80 şişe etil alkol ele geçirildi, işletme sahibi gözaltına alındı
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İstanbul Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı'ndaki bir iş yeri ve iki otomobilde yapılan aramalarda, 80 su şişesi içerisinde etil alkol ele geçirildi. İşletme sahibi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yeri ve iki otomobilde yapılan aramalarda, 80 su şişesi içerisinde etil alkol ele geçirildi. İşletme sahibi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Tarlabaşı Bulvarı'ndaki bir iş yerinde kaçak etil alkol satışı yapıldığını belirledi.

Ekipler, söz konusu iş yeri ile iki otomobilde arama yaptı. Aramalarda 80 su şişesine doldurulmuş etil alkol ele geçirilirken, işletme sahibi C.E. (51) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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