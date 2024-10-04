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İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar

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İstanbul Beyoğlu'nda 2 şahıs, sokakta yürürken köşeye sıkıştırdıkları genç kadını taciz etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıslardan birinin genç kadını zorla öpmeye çalıştığı ve yere düşürerek üzerine çıktığı anlar yer aldı. Şahıslar polis tarafından gözaltına alınırken gasptan, adam yaralamaya, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar birçok suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Kadının çığlığı üzerine gelen çevredekiler şüphelilere müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'yı takibe etti. Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti.

"AMCANIN KIZI OLSA NE OLUR"

O sırada tacizcilerden biri, "Amcamın kızı" diyerek çevredekilerden kurtulmak istedi. 'Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösteren vatandaşlar kadını tacizcilerin elinden kurtardı. Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİLER SERBEST

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı. Semir T.'nin "cinsel saldırı", "mukavemet", "uyuşturucu madde kullanmak", "gasp" suçlarından Ömer K.'nın ise "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İstanbul Beyoğlu 3-sayfa Hukuk Polis

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Yorumlar (45)

Hasan Kara:

bu asalaklar neden yaşatılıyor

373
1
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Osman Demir:

Bunları ya uyutun yada idam edin , yeter artık ??

318
2
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Tahir Tahin:

Sicilleri kabarıkmış. Birilerini öldürünceye kadar şartlı salıverme ile sokakalarda dolaşmaya devam ederler.

259
1
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Can Reno:

direkt müebbet

184
1
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Basri Simsek:

Ya artık Yeter bu nedir ya yargı bu kadar olmaz ya suçlular için cezaevi otel suç işliyor dışarda kafaya göre geziyor nereye kadar çocuklar imizi eve kapatıyoruz kendimiz korkar olduk

142
1
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Selahattin Gurbuz:

O kadar sabıka suc kaydı ama dışardalar adelet kıme çalışıyor adelettt nerdesın

141
1
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Haydar Biyik:

yok artık bunlarrı bırakmışlarmı oyelece orda hadi gidinmi demişler yazıklar olsun ne demek yolda giden birine tecavüze kalkışmak ne demek nereye gidiyoruz böyle ya

91
1
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Selçuk Gedik:

Şu sözde kanunları çıkartan veya uygulamayanlar aynılarını yaşar inşallah

85
1
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MASUMANE3438:

eyyyy sorumlular bu kadar suça rağmen bunlar dişardaysa siz utanın...

84
2
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Kralçıplak:

İfadesini alıp salarlar, sistem bu

67
1
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