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Beyoğlu Karaköy'de freni boşalan vincin çarptığı kaza güvenlik kamerasında

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Beyoğlu Karaköy'de park halindeyken freni boşalan vincin, caddede bekleyen başka bir vince çarparak savurduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokaktan hızla çıkan iki vinçten birinin otelin duvarına çarptığı diğer vincin ise yolu geçerek durduğu görülüyor.

Beyoğlu Karaköy'de park halindeyken freni boşalan vincin, caddede bekleyen başka bir vince çarparak savurduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokaktan hızla çıkan iki vinçten birinin otelin duvarına çarptığı diğer vincin ise yolu geçerek durduğu görülüyor.

Kaza saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Tersane Caddesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, Billur Sokağı'nda park halinde bulunan 34 HDY plakalı vinç, freni boşalınca hareket etmiş, caddede bekleyen 34 AF 3123 plakalı başka bir vince çarpmıştı. Çarpmanın savrulan vinç, otelin duvarına vurmuş, diğer vinç ise yolu aşarak durmuştu. O sırada yoldan kimsesinin geçmemesi muhtemel bir faciayı engellemişti. Vinç ağır hasar alırken şoförü Ersin Taş ise yaralanmıştı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokaktan hızla çıkan iki vinçten birinin otelin duvarına çarptığı diğer vincin ise yolu geçerek durduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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