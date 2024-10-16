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Beylikdüzü'ndeki çocuk parkında mide bulandıran olay!

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Kadın cinayetleri ve çocuk istismarı haberlerinin ardından mide bulandıran bir olay daha yaşandı. İstanbul'da çocuk parkında uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs, vatandaşlar tarafından çöpe atıldı.

Mide bulandıran olay, Beylikdüzü'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, bir anne çocuklarını parkına götürdü. Biri kız diğeri erkek çocuğu olan çocukları oyun oynadıktan sonra dinlenmek için bir banka oturdu. O sırada çocuk parkına gelen henüz kimliği belirlenmeyen şahıs banka oturarak çocukları izledi. Ardından bankta otururken çocukları izleyerek uygunsuz hareketler yaptı.

ÇÖP KONTEYNERINA ATILDI

Durumu fark eden anne telefonunu çıkartarak o anları kayıt altına aldı. Videoda annenin "burada çocuklar var orada pislik yapıyor adam hiç utanmıyor ve çocuklara bakıyor " dediği duyuluyor. Şahsı linç etmek isteyen vatandaşlar en sonunda tacizci sapığı çöp kutusuna attı. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı, kullanıcılar uygunsuz hareketlerde bulunan şahsın gerekli cezayı alması talebinde bulundu.

Beylikdüzü'ndeki çocuk parkında mide bulandıran olay!
Kaynak: Haberler.com / Sevgi Çelik - 3.Sayfa

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