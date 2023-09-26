Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Etkisindeki Şüpheli Polis Tarafından Vuruldu

Beylikdüzü'nde uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir şüpheli, elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etti. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirmek için ayağından vurdu. Yaralanan şüpheli D-100 karayolunda yürümeye başladı ve güvenlik amacıyla karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen şüpheli elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler etkisiz hale getirmek istediği şüpheli M.S.'yi ayağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerinden uzaklaştıktan sonra D-100 karayolunda yürümeye başladı.Güvenlik amacıyla D-100 karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Şüphelinin D-100 karayolunda yürüdüğü anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan bir kişi elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önce M.S.'yi ikna etmek istedi. Bunun üzerine bıçağı boğazına dayayan şüpheli intihar edeceğini söyledi. Ekipler etkisiz hale getirmek istediği M.S.'yi ayağından vurdu. Yaralanan M.S. D-100 karayolu Avcılar istikametinde yürümeye başlayınca ekipler olası bir kazayı önlemek için karayolunu trafiğe kapattı. M.S. yakalanarak ambulansa alındı. D-100 karayolu ise kısa bir süre sonra trafiğe açıldı.