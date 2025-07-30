Beylikdüzü'nde Otluk Alanda Yangın Paniği

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Beylikdüzü'nde binaların arasında bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Beylikdüzü'nde binaların arasında bulunan otluk yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından binalara sirayet etmeden söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bitişiğinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyük bir alana yayılırken site sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çevredeki binalara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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