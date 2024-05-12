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Beylikdüzü'nde motosiklet hırsızları yakalandı

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Beylikdüzü'nde park halindeki 5 motosikleti çalan zanlılar güvenlik kameralarına yakalandı. 3 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde motosiklet hırsızları önce kameraya, sonra polise yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde park halindeki 5 motosikleti çalan zanlılar önce kameraya, sonra polise yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, Beylikdüzü'nün çeşitli mahallelerinde park halindeki 5 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren 3 kişinin eşkalini belirledi.

Düzenlenen operasyonda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen Y.K., R.Ö. ve T.Ö. isimli 3 şüpheli yakalandı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.K. "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.Ö. ve T.Ö. isimli 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların motosikletleri çaldığı anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Beylikdüzü 3.Sayfa Güncel Haberler

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