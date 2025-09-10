Haberler

Beylikdüzü'nde Köpek Saldırısı Sonrası Kavga: Mahalle Sakini Olayı Anlattı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir sokak köpeğinin çocuğu ısırmasının ardından başlayan kargaşa, mahalle sakinleri arasında kavgaya dönüştü. Olayı anlatan mahalle sakini, yaşananların detaylarını paylaştı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan köpek saldırısını ve sonrasında çıkan kavga anını mahalle sakini anlattı.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde dün bir sokak köpeğinin dışarıda oynayan çocuğu ısırmasıyla ortalık karışmıştı. Çocuğun ailesinin köpeklere şiddet uygulaması üzerine ise bir mahalle sakini tepki gösterince olay kavgaya dönüştü. Bir mahalleli ise bu yaşanan olayın detaylarını anlattı.

Yaşanan olayları anlatan mahalle sakini Mustafa Aydın, "Sokakta oyun oynayan çocuklar, köpeklere yaklaşıyorlar. Köpeklerde çocuğu kalçasından ısırıyor. Sonrasında ise çocuğun dedesi köpeklere müdahale ederken bir mahalle sakini adama "Amca yazık değil mi, onlarda can" diyerek tepki gösterdi. Amca da küfür ederek karşılık verince iki aile arasında kavga çıktı, karakolluk oldular" diyerek o anları anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
