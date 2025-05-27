Beylikdüzü'nde Kamyonetin Çarptığı Çocuk Güvenlik Kamerasında

Beylikdüzü'nde Kamyonetin Çarptığı Çocuk Güvenlik Kamerasında
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Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Abdulameer K.'ya kamyonet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor ve hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde karşıya geçen çocuğa kamyonetin çarpma anı kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa kamyonet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 18: 30 sıralarında Dereağzı Mahallesi Sultan Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulameer K, isimli 15 yaşındaki çocuğa, Safar S, idaresindeki 34 LU 17 plakalı kamyonet çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde karşıya geçmeye çalışan çocuğa kamyonetin çarpma anları yer alıyor.

Olay hakkında konuşan görgü tanığı Sinan Susuz isimli adam, "Arka arkaya koşuyorlardı. Siyah tişörtlü çocuk, birden yolun ortasına atladı. Tabii karşı şeritten gelen kamyonet de onu görmedi çocuğa çaptı. Çocuk tam şu gördünüz, kaldırıma düştü.Aniden bizde koşarak ilk yardıma geldik. Geldiğimizde, çocuk kanlar içerisindeydi. Kolu falan baya bir yamulmuştu. İlk müdahaleyi tabiki biz orada yapmadık. O esnada hemen 112 sağlık ekipleri geldi. Allah razı olsunlar, 5 dakika içerisinde burada geldiler. İlk müdahaleyi yaptılar ve götürdüler. Baya bir, yani kanlar içerisindeydi. Bilinci açıktı ama konuşamıyordu. Allah acil şifalar versin kendisine" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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