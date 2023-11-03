Beylikdüzü'nde bir şahıs, evinin balkonundan tabanca ile havaya ateş ederek paniğe neden oldu. Polis ekipleri olay yerine gelerek şahsı gözaltına aldı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde Evinden Ateş Ederek Paniğe Neden Olan Şahıs Gözaltına Alındı

Beylikdüzü'nde evinin balkonundan havaya tabanca ile ateş eden şahıs, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken olay anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba saat gece 02.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. isimli şahıs, yaşadığı dairenin balkonundan tabanca ile havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Şahsı dairesinde yakalayan ekipler gözaltına alarak karakola götürdü. M.A.'nın evi ekiplerce aranırken tabanca bulunamadı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken havaya ateş ettiği o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL