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Beylikdüzü'nde Bıçaklı Saldırıya Vatandaşlar Müdahale Etti

Beylikdüzü'nde Bıçaklı Saldırıya Vatandaşlar Müdahale Etti
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir erkek, bir kadınla tartıştıktan sonra bıçak çekerek kadını darp etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile saldırgan yakalandı. Olay anları cep telefonuyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde bir kadınla tartışan şahıs, bıçak çekerek kadını darp etti. Bir sitenin giriş kapısına sığınmaya çalışan kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar, saldırganı tekme tokat dövdü. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün akşam sıralarında İstanbul Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın ve erkek tartışmaya başladı. Tartışmanın nedeni bilinmezken, öfkelenen şahıs, bıçak çekerek kadına saldırdı. Kadın can havliyle özel bir sitenin girişine sığınmaya çalışsa da öfkeli saldırgan içeriye girerek kadını darp etti. Sinir krizi geçiren şüpheli kadına saldırdığı gibi çevredekilere de bağırdı. Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar, olaya müdahale ederek önce kadını kurtardı ardından bıçaklı saldırganı tekme toka dövdü. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi. Görüntülerde, elinde bıçak olan şahsın kadını darp ettiği ve çevreye bağırdığı ardından ise onlarca vatandaşın olaya müdahale ederek saldırganı tekme tokat dövdüğü anlar yer aldı. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. saldırgan şahıs gözaltına alınırken, darp edilen kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Beylikdüzü Politika istanbul Güvenlik 3-sayfa Suç

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