Beylikdüzü'nde 45 yaşındaki kadın, kızına intihar mesajı atıp kendisini camdan aşağıya attı

İstanbul (İHA) Beylikdüzü'nde 45 yaşında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen N.G isimli kadın, öz kızına kendi hayatına son vereceğini ifade ettiği bir mesaj gönderdikten sonra, yaşadığı evin camından atlayarak hayatına son verdi. Annesinin aşağıya atladığını gören genç kadın ise sinir krizi geçirdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Olay, Cumartesi akşam 22.12 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ve alkol tüketen bir kadın, kız çocuğuna kendi hayatına son vereceğine dair bir mesaj attı. Annesinden gelen mesajla panikleyen genç kadın, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kadının yaşadığı binaya gelen ekipler, kadını vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. 45 yaşındaki kadın, ekiplerin kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada kendisini 4'üncü kattan aşağıya attı. Ağır yaralanan kadın, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı sırada yere düşürüldü. N.G'nin, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kadının 4'ncü kattaki evinin camından sarktığı ve sonrasında ise kendisini aşağıya bıraktığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.