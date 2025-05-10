Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

METROBÜS KAZASINDA 1 CAN KAYBI

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 yolcu yaralandı.

Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlanıyor. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Kazanın yaşandığı Haramidere metrobüs durağı havadan görüntülendi. Ekiplerin ise kazanın meydana geldiği duraktaki çalışmaları devam ediyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı duraktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen metrobüsün durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle yolcuların metrobüsten durağa fırladığı anlar görüntülerde yer aldı.