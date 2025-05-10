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Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

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Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazası duraktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen metrobüsün durakta yolcu bekleyen metrobüse çarptığı görüldü. Yolcuların metrobüsten durağa fırladığı anlar görüntülerde yer aldı.

Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

METROBÜS KAZASINDA 1 CAN KAYBI

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 yolcu yaralandı.

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlanıyor. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Kazanın yaşandığı Haramidere metrobüs durağı havadan görüntülendi. Ekiplerin ise kazanın meydana geldiği duraktaki çalışmaları devam ediyor.

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı duraktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen metrobüsün durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle yolcuların metrobüsten durağa fırladığı anlar görüntülerde yer aldı.

Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

İstanbul olarak kendimiz ettik kendimiz buluyoruz herif içeri girdi ama attığı kazıklar yüz sene çıkmaz şu halimize bak

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Haber YorumlarıSelim Demir:

dağda törer aramaya gerek yok .uzlaşı ile işe alındı imza yunanoğlu

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Haber YorumlarıSelim Demir:

dağda terör aramaya gerek yok. uzlaşı ile işe alınan şöför imza yunanoğlu

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

siz nasıl bir şöförsünüz ne işe yararsınız taşmı patates mi taşıyorsunuz!!!!

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Şimdi herkes Ekrem İmamoğlu’na yüklenmiş ulan maden faciasında toprak kayması faciasında tren faciasında deprem faciasında otel yangını faciasında sesiniz niye çıkmadı diliniz a a mı kaçmıştı

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

en kötü sağ parti en iyi sol partiden daha merhametli ve iyi cunku sağcılar en azından az da olsa Allah i Dini biliyor solcu dediğinin cogu Din karşıtı oluyor ne cammi biliyor ne merhamet biliyor sol partiler hizmet yok asla halki düşünmezler ağır basmadikca hizmet etmezler tüm paraları kendi liks hayatlarına harcarlar bu yuzden asla şu olmayın Din karşıtlarına iyi vermeyin ya Ak partiye verin ya da sağcı başka partiye chp sağa geçmelidir yoksa helak olacaklar

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Haber YorumlarıTolga H:

her zaman olabilecek bir kaza. hatta daha kötüsü bile olabilirdi. yorumlar şaka gibi. bunlar bu kafayla selefi adama bile chpye oy attırtırlar.

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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

imamoğlunun bıraktığı enkazlar debam ediyor

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