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Beylikdüzü Belediyesi'ne, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada/parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi...

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Beylikdüzü Belediyesi'nde, 4 farklı ada/parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsata aykırı yapılara iskan belgesi düzenlendiği tespit edildi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü Belediyesi'ne, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada/parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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