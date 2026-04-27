Beykoz'daki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Beykoz'daki orman yangınının bilançosu günün ilk ışıklarıyla netleşti. Ekiplerin yaklaşık 9 saat süren yoğun müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alınan yangında küle dönen ormanlık alan havadan görüntülendi.

Beykoz Kılıçlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 9 saat süren yoğun müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alındı. Gece boyunca süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından, sabah saatlerinde yangının verdiği zarar da ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre, yangında yaklaşık 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ile makilik alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ederken; 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel görev aldı.

Öte yandan, yangının ilk etapta kontrol altına alınmasına rağmen rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendiği; ekiplerin gece boyunca aralıksız çalışarak yangını tekrar kontrol altına aldığı öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ve yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada
Ünlü yorumcunun derbi sonrası İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu

Ünlü yorumcunun İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Otomotiv devi Honda'dan 23 yıl sonra veda

Otomotiv devinden 23 yıl sonra veda
Galatasaray 3. golü atınca resmen delirdi

Önce yumrukladı sonrası daha bomba