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Beykoz'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı, 1 Kişi Tutuklandı

Beykoz'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı, 1 Kişi Tutuklandı
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İstanbul Beykoz'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakaladı. Yapılan operasyonda 503 gram bonzai ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Beykoz'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik Beykoz ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalandı. 1 Kasım 2024 tarihinde Gümüşsuyu Mahallesinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Kimlik bilgileri tespit edilen T.D. isimli şahsa yönelik yapılan sorgulamada, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Yapılan kaba üst aramasında ise 4,85 gr bonzai ele geçirilen şahıs muhafaza altına alındı.

Çalışmalar kapsamında şüpheli şahsın uyuşturucu maddeleri temin ettiği Gümüşsuyu Mahallesinde bulunan ikamet adresine geçildi. Çevre güvenliği alınarak adrese yönelik düzenlenen operasyonda, Y.Ç. isimli kadın şahıs ile K.A., F.G. ve N.C. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan toplamda 33 adet kayıtları olduğu belirlendi. Adreste yapılan aramalarda ise; 3 adet toplamda 503 gram bonzai, 2 gr. metamfetamin, 12 adet extacy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan, Y.Ç. isimli kadın şahıs ile F.G., T.D. ve N.C. isimli şahıs hakkında (TCK 191) "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan" işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı. K.A. isimli şahıs ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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