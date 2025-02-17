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Beykoz'da Temizlik İşçilerini Kovalayan Koç Gülümsetti

Beykoz'da Temizlik İşçilerini Kovalayan Koç Gülümsetti
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Beykoz'da temizlik yapan işçilerin yanına gelen bir koç, personeli kovalayarak ilginç anlar yaşattı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve izleyenleri güldürdü.

Beykoz'da temizlik yapan işçiler, kendilerini kovalayan koç yüzünden zor anlar yaşadı. Yüzleri gülümseten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, Beykoz'da kaydedildi. Temizlik işçileri çalışma yaptıkları sırada yanlarına gelen bir koç, personellerin temizlik yapmasına izin vermeyerek onları kovalamaya başladı. Bir temizlik işçisinin konteynırın üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştığı görüldü. Koçun işçileri kovaladığı anlar yüzleri gülümsetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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