Beykoz'da Rüzgar Devrilen Ihlamur Ağacı Panik Yaratı

Beykoz'da mesire alanında rüzgarın etkisiyle ıhlamur ağacı devrildi. Ağacın altında bir insanın kaldığını düşünen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay, öğle saatlerinde Beykoz ilçesi Merkez Mahallesi Kaymakdonduran mesire ve piknik alanında yaşandı. Piknik alanında bulunan 30 metrelik ıhlamur ağacı rüzgarın etkisiyle devrildi. O esnada piknik yapan vatandaşlar devrilen ağacın altında kalan kişiler olduğunu zannederek panikle koştular. Ağacın altında kimsenin kalmadığını gören vatandaşlar rahat bir nefes alırken, yaşanan o panik anları kameraya yansıdı. Görüntülerde devrilen ağaca doğru panikle koşan vatandaşların "Ambulans çağırın" sözleri yer aldı. Yaşanan olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, ağacın etrafına güvenlik amacıyla şerit çekildiği görüldü.

"Devrilen ağaçtan son anda kaçtık"

Ailesiyle piknik yapmak için mesire alanına geldiğini aktaran bir vatandaş, "Az önce otururken çürümüş bir ağaç devrildi. Biz hemen ağacın yanında oturuyorduk. Neden devrildi tam bilemiyoruz ama son anda kaçtık. Tam ağacın altında oturan birkaç kişi de son anda kaçtı. Çok şükür kimsenin canına zarar gelmedi" dedi. - İSTANBUL