Haber : Son Dakika! Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında

Son Dakika! Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında

Son Dakika: İstanbul'un Beykoz ilçesinde sağanak yağış sonrası istinat duvarı çöktü. 1 kişinin göçük altında kaldığı açıklanırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından uyarıları yapılan sağanak yağış Türkiye'nin birçok şehrinde kendini göstermeye başladı. İstanbul'da da etkisini gösteren gök gürültülü ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Maltepe, Sultanbeyli de bazı ev ve iş yerlerini su basarken, altın piyasasının kalbi olan Kapalıçarşı'da şiddetli yağıştan nasibini aldı.

BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Beykoz'da da etkili olan yağışın ardından istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


Olay yerinden gelen ilk görüntüler şu şekilde:

İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında

İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında

İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında

İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sağanak Yağmur İstanbul Beykoz 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title