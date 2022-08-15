Son Dakika! Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından uyarıları yapılan sağanak yağış Türkiye'nin birçok şehrinde kendini göstermeye başladı. İstanbul'da da etkisini gösteren gök gürültülü ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Maltepe, Sultanbeyli de bazı ev ve iş yerlerini su basarken, altın piyasasının kalbi olan Kapalıçarşı'da şiddetli yağıştan nasibini aldı.

BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Beykoz'da da etkili olan yağışın ardından istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.



Olay yerinden gelen ilk görüntüler şu şekilde: