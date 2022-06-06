Beykoz'da İETT otobüsünde taciz - Haberler

Bu sabah saatlerinde Beykoz'da hareket halindeki bir İETT otobüsünde bir şahıs, elbise giyen kadın yolculardan birinin bacaklarının fotoğrafını çekti.

FOTOĞRAF ÇEKERKEN YAKALANDI

Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste bağrışmalar oldu. Uygunsuz fotoğrafı çekilen kadın, "Fotoğrafımı çekmek ne demek" diye tepki gösterdi. Otobüsteki yolculardan tarafından yaka paça yakalanan tacizci şahıs, "Kaçmam ben mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" diyerek yalvardı.

FOTOĞRAF TELEFONUNDAN ÇIKTI

Tacizci şahsı yakalayan yolcu, cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak uygunsuz fotoğrafın çekildiğini doğruladı. Fotoğrafın çekildiğini doğrulayan yolcu, "Bu fotoğraf ne, 2 çocuk babasıyım diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Öte yandan yaka paça polis ekiplerine teslim edilen tacizci polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. O anlar kadın bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa