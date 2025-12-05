Dronlu denetimde şerit ihlali yapanlara ceza yağdı

Haberler

Beykoz Kavacık'ta yapılan dron destekli trafik denetiminde, TEM bağlantı yolunda "kaynak yapma" olarak bilinen tehlikeli şerit ihlalleri tek tek tespit edildi. Havadan yapılan denetimde kural ihlali yaptığı belirlenen 32 sürücüye toplam 69 bin 344 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu ihlallerin önüne geçmek için benzer denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

Beykoz Kavacık TEM bağlantı yolunda yapılan dron destekli denetimde, "kaynak yapma" olarak bilinen tehlikeli şerit ihlalleri havadan tek tek tespit edildi. Denetimler sonucunda 32 sürücüye toplam 69 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

ŞERİT İHLALLERİ TEK TEK BELİRLENDİ

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, TEM kuzey–güney katılım noktasında saat 09.00–11.00 arasında dron destekli uygulama gerçekleştirdi. Kontrollerde özellikle şerit ihlallerine odaklanıldı.

32 SÜRÜCÜ UYANIKLIĞIN BEDELİNİ ÖDEDİ

Dron kameralarından yapılan tespitlerde, geçiş üstünlüğü olan araçları beklemeden şerit değiştirdiği belirlenen 32 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yetkililer, benzer denetimlerin bölgede aralıksız süreceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıömer kılıç:

Kaynakçılar aşırı şekilde küfür yediğinizi bilerek neden kaynak yapıyorsunuz. Ananız bacınız yokmu sizin. ulan ahlaklı olun... ben yüzlerinede sövüyorum görmezden geliyorlar...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
