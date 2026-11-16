Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beykoz Çubuklu sahilinde denize düşen görme engelli vatandaşı çevredekiler kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz Çubuklu sahilinde denize düşen görme engelli vatandaşı çevredekiler kurtardı Haber Videosunu İzle
Beykoz Çubuklu sahilinde denize düşen görme engelli vatandaşı çevredekiler kurtardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz Çubuklu sahilinde görme engelli bir vatandaş henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Çevredeki vatandaşların denize atlayarak sudan çıkardığı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beykoz'da Çubuklu sahilinde görme engelli bir vatandaş denize düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar denize atlayarak adamı kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Beykoz Çubuklu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görme engelli bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, adamı kurtarmak için denize atladı. Vatandaşların müdahalesiyle görme engelli adam sudan çıkarılarak güvenli alana alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 81 sitede yayınlandı.
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı

Netflix'te büyük skandal! Silahın üzerindeki mesaj ortalığı karıştırdı
İlginç kovalamaca kamerada! Şüpheli kaçtı, polis lahana yüklü traktöre atladı

Şüpheli kaçtı, polis lahana yüklü traktöre atladı! Film sahnesi gibi
İstanbul'da AVM'de kavga! İki grup birbirine girdi

İstanbul'daki ünlü AVM'de meydan savaşı
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı52

5 dakikada 500 bin lira kazandı! Sonrasında yaptığına bakın
ABD'de uçuş kaosunun ardından Trump'tan 50 milyar dolarlık hamle

Kaos giderek büyüyor! Beklenen hamle geldi
TÜİK açıkladı: Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,8 azaldı

8 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam yüzde 26,8 azaldı
Demet Özdemir'den Aybüke Pusat sorusuna yanıt: Onun yerine diye bir şey olmaz

Demet Özdemir'e Aybüke Pusat soruldu! Yanıtı çok net