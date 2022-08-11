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Beyin ölümü gerçekleşen Ezgi'nin hayatla bağı kesildi

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Beyin ölümü gerçekleşen Ezgi'nin hayatla bağı kesildi

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurulan ve beyin ölümü gerçekleşen kadının hayatla bağı kesildi.

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurulan ve beyin ölümü gerçekleşen kadının hayatla bağı kesildi. Kadının ölümüne sebep olan cinayet zanlısını yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, Konak ilçesinde 29 Temmuz günü Mersinli Mahallesinde meydana gelen olayda, Deniz Ö., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö., belinden çıkardığı tabancayla Ezgi Özarslan'ın başına ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Ezgi Özarslan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadının olaydan 6 gün sonra ise beyin ölümü gerçekleşirken, bugün ise hayatla bağının tamamen kesildiği öğrenildi.

Organları bağışlanacaktı, korona engel oldu

Öte yandan Ezgi Özarslan'ın ailesi, genç kadının organlarını bağışlama kararı almış ancak Özarslan'ın korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle organlarının bağışlanamadığı da ortaya çıktı.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

Özarslan'ın ölümüne sebep olan cinayet zanlısı Deniz Ö.'yü yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Koronavirüs Mersinli İzmir 3. Sayfa Haberler

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