Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheliden şoke eden sözler: Bana yapay zeka yerleştirdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yürük (34) ile tedavi için gelen hastası T.S. (62) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DOKTORU DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma sırasında T.S., Yürük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yürük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Doktor Yürük'ün, bir süre önce T.S.'nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

"BANA YAPAY ZEKA YERLEŞTİRDİ"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye konuştu.

BAKAN MEMİŞOĞLU: ADLİ SÜRECİN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün uğradığı saldırı sonucu yaralanan kıymetli meslektaşım Burak Yürük'e acil şifalar diliyorum. Kendileriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Çok şükür, sağlık durumu iyi. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Adli sürecin bizzat takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

TTB'DEN KINAMA

Türk Tabipleri Birliği (TTB), doktora yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı. Birliğin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli meslektaşımızın daha önce ameliyat ettiği hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını üzülerek öğrendik. Saldırıyı kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Biliyoruz ki, hekimler ve sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarını karşı karşıya getiren sağlık sistemi, şiddet olaylarının başlıca nedenlerinden biridir. Sağlık sisteminin kamucu-toplumcu bir anlayış ile yeniden düzenlenmesi gerektiği açıktır.TTB olarak hazırladığımız kanun teklifi önerimiz TBMM gündemine alınarak yasalaştırılmalı ve bir an önce sağlık ortamlarında önleyici tedbirler hayata geçirilmelidir. Başka bir sağlık sistemi, şiddetsiz bir sağlık ortamı mümkün."