Beton Mikseri İle Kamyonetin Arasında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Beton Mikseri İle Kamyonetin Arasında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikseri ile kayan kamyonetin arasında kalan sürücü Aslan Akçakale hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton mikseri ile kayan kamyonetin arasında kalan sürücü hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Geriş Mahallesi'nde beton mikseri ile kayan kamyonetin arasında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Geriş Mahallesi'nde Aslan Akçakale'nin kullandığı 34 BNM 492 plakalı beton mikseri yokuş yukarı çıkarken karşı yönden gelen İlkay Ç. yönetimindeki 34 GJY 915 plakalı kamyonetle karşı karşıya geldi. Araçların durmasının ardından Aslan Akçakale, yola bakmak için mikserden indi. Bu sırada yokuş aşağı hareketsiz duran kamyonet kaymaya başladı. Beton mikseri ile kamyonet arasında kalan Akçakale, iki aracın arasında sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan Akçakale'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası vinç ve kamyonet yardımıyla araçlar yoldan kaldırılırken, Akçakale'nin cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - 3.Sayfa
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