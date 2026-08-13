Isparta'da Duvar Üstünde Dengesini Kaybeden Şahıs Düştü

Isparta'da bir kişi işletmeye ait duvarın üzerinde uzandığı sırada dengesini kaybederek merdivenlere düştü. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Mimar Sinan Caddesi 1001 Sokak girişinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen orta yaşlardaki erkek şahıs, bir işletmeye ait duvarın üzerinde uzandığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Şahsın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı şahıs, müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar, işletmeye ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, duvar üzerinde uzanan şahsın bir süre sonra dengesini kaybederek aşağı düştüğü görüldü. İşletme sahibi İskender Aydoğdu, daha önce de aynı bölgede benzer bir olay yaşandığını belirterek, başka bir vatandaşın da buradan düştüğünü ifade etti.

Muhtemelen olay bu şekilde gerçekleşti

Olayı kameradan izleyerek fark ettiğini dile getiren işletme sahibi İbrahim Aydoğdu, "İzlerken, burada bir arkadaşın bu bölgede uzandığını, yattığını gördüm. Daha sonra düşerek boynunun üzerine geldi. Muhtemelen, buradaki mekanlarda içti ve yattı, ardından olay gerçekleşti" dedi.

"Burada ölüp kalsaydı ne olacaktı"

Bu olaydan önce de aynı şekilde başka bir vatandaşın buradan düştüğünü dile getiren Aydoğdu, "Onun da sebebi içki. Durum bundan ibaret. İkisinin de akıbetiyle ilgili ne olduğunu bilmiyorum. Sonuçta bunlar birer can taşıyor. Elbette böyle bir şeyin olmasını arzulamam. Onların da aileleri ve yakınları var. Ancak bunun çözümü burayı bir şeyle örtmek değil. Allah göstermesin, burada ölüp kalsaydı ne olacaktı? Neyse ki taksiciler görmüş. Görmeselerdi ne olacaktı? Muhtemelen burada ölüp kalırdı" ifadelerini kullandı.

"Hemen ambulansı aradım"

Olay gerçekleştiği esnada oradan geçtiğini söyleyen Gürkan Ay da 'Hemen ambulansı aradım. Beş, on dakika sonra ambulans geldi ve direkt vatandaşa müdahale ettiler. Vatandaşımız kanlar içindeydi. Başka pek bir şey diyemeyeceğim, beni kan tuttuğu için. Sağlık durumu hakkında hiçbir bilgim yok. Ben sadece düştüğünü fark ettim. Zaten hemen ambulansı arayarak yardım ekiplerini çağırdım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı