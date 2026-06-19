Haberler

Asayiş uygulamasında 2 araç trafikten men edildi

Asayiş uygulamasında 2 araç trafikten men edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında iki araç trafikten men edilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 86 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında sürücülere yönelik denetimler yapıldı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleştirilen rutin asayiş ve trafik uygulamasında iki araç trafikten men edilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 86 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamaya 6 personel ve 3 ekip aracı katıldı. Uygulama kapsamında araçlar ve sürücüler üzerinde kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri tespit edilirken, mevzuata aykırı durumları bulunan iki otomobil trafikten men edildi. Bu ihlaller sonucunda sürücülere ve araç sahiplerine toplam 86 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak

Boğazlarda yeni dönem! Kasaya milyonlarca dolar girecek
YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi

Dünyadan izole hazırlandı, yüksek güvenlikli 531 araçla yola çıktı
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun'un kolundaki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor