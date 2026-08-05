Haberler

Artvin'de Boğanın Saldırısına Uğrayan 63 Yaşındaki Adam Ölümden Döndü

Artvin'de Boğanın Saldırısına Uğrayan 63 Yaşındaki Adam Ölümden Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Salıkvan Yaylası Boğa Güreşleri'ne götürülmek istenen 700 kiloluk 'Maske' isimli boğanın saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Zeki Haninoğlu, oğlunun müdahalesiyle kurtuldu. Kaburgaları ve kalçası kırılan Haninoğlu, hastanede tedavi altına alındı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde hafta sonu düzenlenen Salıkvan Yaylası Boğa Güreşleri'ne götürmek istediği 700 kiloluk boğasının saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Zeki Haninoğlu, oğlunun müdahalesiyle ölümden döndü.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Zeki Haninoğlu, hafta sonu düzenlenen Salıkvan Yaylası Boğa Güreşleri'ne katılmak üzere hazırladığı boğasının saldırısına uğradı. Kaburgaları ve kalçasında kırıklar oluşan Haninoğlu, oğlunun zamanında müdahalesi sayesinde hayatta kaldı.

Olay, Arhavi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır güreşlere hazırladığı "Maske" isimli yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki boğasını güreş alanına götürmek isteyen Zeki Haninoğlu, hayvanına yem verdiği sırada boğanın aniden saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle metrelerce savrulan Haninoğlu ağır yaralandı.

Olayı gören oğlu Tarık Haninoğlu, boğayı uzaklaştırarak babasının yardımına koştu. Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından hastaneye kaldırılan Haninoğlu'nun kaburgalarında ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Hastanede tedavisi süren Zeki Haninoğlu, yaşadığı olayı şaşkınlıkla anlatarak "Yıllardır beslediğim boğam bana hiç böyle davranmamıştı. Ekmek vermiştim, bir anda saldırdı. Boynuz darbeleriyle beni metrelerce fırlattı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında

Türkiye güne operasyonla başladı! Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor

AK Parti ve MHP'den tarihi adım! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
'Allah ölümün de hayırlısını versin' dedirten görüntü

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Emekli maaşı için babasının cesedini 2,5 yıl dondurucuda sakladı

Babasının cesedini yıllarca dondurucuda sakladı! Nedeni şoke etti
Galatasaray'ın yeni 10 numarası bu iki isimden biri olacak

Galatasaray'ın yeni 10 numarası bu iki isimden biri olacak!
100 savaş tankını denize attılar

100 savaş tankını denize attılar!
Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu

Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu
Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı

2 aile, 112 cenaze! Enkazdan çıkarılan naaşlar toprağa verildi