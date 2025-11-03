Haberler

Beşiktaş'taki Arkeolojik Kazı Alanı Göle Döndü
İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda 2016'dan beri devam eden metro inşaatı sırasında ortaya çıkan arkeolojik buluntuların bulunduğu kazı alanı, suyla dolarak göle dönüştü. Hava görüntüleri, kazı alanının çevresinin fore kazıklarla çevrildiğini gösterdi.

İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda 2016 yılında başlayan metro inşaatı çalışmaları sırasında çok sayıda arkeolojik buluntunun ortaya çıkarıldığı kazı alanı göle döndü. Havadan çekilen görüntülerde kazı alanının suyla dolduğu ve fore kazıklarla çevrelendiği görüldü.

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının, Beşiktaş İstasyonu olarak inşa edilen bölümünde İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 2016'dan bu yana arkeolojik kazılar yapılıyor. Bölgede 9 yıldır kazı çalışmaları yapıldığı ve çok sayıda tarihi bulguya rastlandığı kaydedildi. Kazılarda 124 mezar tespit edildiği; Osmanlı, Roma ve Helenistik dönemlerden kalıntılara rastlandığı öğrenilmişti. Beşiktaş Meydanı'ndaki alanda üstü açık halde bırakılan kazı alanının göle döndüğü görüldü. Kazı alanının son hali havadan çekilen görüntülerde yansıdı. Kazı alanının suyla dolduğu ve fore kazıklarla çevrelendiği görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
