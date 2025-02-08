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Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı

Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
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Beşiktaş'ta yağan yağmur sonrası site içinde yer alan otoparkın istinat duvarı toprak kayması sonucu park halindeki 8 aracın üstüne devrildi. Araçlar ağır hasar aldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Yankı Sokak'ta yağmur sebebiyle yaşanan toprak kayması sonucu bir sitenin içinde yer alan açık otoparkın istinat duvarı çöktü.

Beşiktaş'ta Otoparkta Toprak Kayması, 8 Araç Hasar Gördü

8 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çökme sonucu 8 araç kullanılamaz hale geldi. İhbar sonucu olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken AFAD ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde inceleme yaptı. Araç sahipleri ve site sakinleri yaşanan olayı şaşkın gözlerle izledi.

Beşiktaş'ta Otoparkta Toprak Kayması, 8 Araç Hasar Gördü

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri yapılan hasar tespitinin ardından duvarın altında kalan araçları kepçe marifetiyle kurtarma çalışmalarına başladı. Duvarın kaldırılmasının ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Beşiktaş'ta Otoparkta Toprak Kayması, 8 Araç Hasar Gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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