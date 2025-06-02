Beşiktaş'ta kadınların yumruklu kavgası kamerada

Beşiktaş'ta cadde üzerinde 3 kadın arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ayırdığı kavga, sokaktan aracıyla geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay dün gece Kuruçeşme'de meydana geldi. Bölgede eğlenen 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Olayda bir kadın, diğer 2 kadını yere düşürerek yumrukladı. Çevredekilerin ayırdığı kavga, aracıyla sokaktan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.