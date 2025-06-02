Beşiktaş'ta kadınların yumruklu kavgası kamerada

Beşiktaş'ta kadınların yumruklu kavgası kamerada
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Beşiktaş'ta kadınların yumruklu kavgası kamerada
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İstanbul Beşiktaş'ta 3 kadın cadde üzerinde yumruk yumruğa kavga etti. Yoldan aracıyla geçen bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde kavgayı çevredekilerin ayırdığı görüldü.

Beşiktaş'ta cadde üzerinde 3 kadın arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ayırdığı kavga, sokaktan aracıyla geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay dün gece Kuruçeşme'de meydana geldi. Bölgede eğlenen 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Olayda bir kadın, diğer 2 kadını yere düşürerek yumrukladı. Çevredekilerin ayırdığı kavga, aracıyla sokaktan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AKAPENİN SAÇTIĞI TOĞUMLAR

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Haber Yorumlarıkmn4083:

örnek aldıkları arabistanla müasirleşme paralel hızla inkişaf etmekde, bilindiği gibi orasıda alkole izin vermiştir

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Haber YorumlarıKALEM:

Kadın merhamettir, sevgidir, anlayıştır! Böyle kavgacı kadınlar olmaz olsun !

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Haber YorumlarıBozanlı:

yazık çok yazık Siz güzel hanımlara hiç yakışıyor mu

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