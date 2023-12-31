Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta Kadına Şiddet: Korku Dolu Anlar Kamerada

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü, trafikte seyir halindeyken yanında bulunan kadına tokat ve yumrukla darbetti. Şahıs trafiktekileri de tehlikeye atarken o anlar başka bir araç sürücüsü tarafından kayıt altına alındı.

Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken yanında bulunan kadına tokat ve yumruklarla saldırdı. Korku dolu anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

DAKİKALARCA DARBETTİ

Geçtiğimiz gün Maslak'ta trafikte seyir halindeki aracın erkek sürücüsü yanında bulunan kadına dakikalarca şiddet uyguladı. Yumrukların ve tokatların hedefi olan talihsiz kadının korku dolu anları bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TRAFİKTE TEHLİKE SAÇTI

Görüntülerde, olayı kaydeden araç sürücüsünün polise ihbarda bulunduğu anlar da yer aldı. Öte yandan, saldırganın talihsiz kadına vururken kontrolünü kaybederek trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beşiktaş Maslak Güvenlik Şiddet Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title