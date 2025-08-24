Beşiktaş'ta 3 Katlı Binada Yangın Paniği

İstanbul Beşiktaş'ta 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın son katındaki dairenin yatak odasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu geçici olarak trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, dairede soğutma çalışması yapıldı. Yangın sırasında dairede bulunan 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL