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Sakarya'da kaçak sigara fabrikasına operasyon: 610 bin makaron ele geçirildi

Sakarya'da kaçak sigara fabrikasına operasyon: 610 bin makaron ele geçirildi
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde besihane görünümlü tesiste kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 610 bin dolu makaron ve çok sayıda makine ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde besihane görünümü verilen 2,5 dönümlük arazi üzerine kurulan ve fabrika kapasitesinde makinalarla kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlenen tesise operasyon düzenlendi. Dron destekli çalışmada, toplam 610 bin adet dolu makaron ile kaçak sigara üretiminde kullanılan çok sayıda makine ve malzeme ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Erenler ilçesinde H.İ.Ö. (35) isimli şahsın 2,5 dönümlük arazi üzerinde bulunan besihane görünümlü yapıda, fabrika kapasitesinde makinalar kurarak kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekiplerce drone devriyesi de uygulanarak çalışma yürütüldü. Devam eden çalışmalar kapsamında şüpheliye ait ikamet ile fabrika olarak kullandığı besihanede arama gerçekleştirildi. Aramalarda; 1 adet kağıt sigara sarma kağıdıyla beslemeli boş makaron üretimi yapan makine, bu makineye entegre fabrikasyon sigara üretimi yapan doldurma makinesi, 215 bin adet dolu makaron, 185 bin adet sigara dolumunda kullanılan filtre pamuğu, 120 kilogram açık tütün, yaklaşık 1 milyon 400 bin metre sigara filtre kağıdı, 1 adet tütün muhafazasında kullanılan nem alma cihazı, 210 bin adet dolu makaron, 2 adet hava kompresörü ele geçirildi. Operasyonda toplam 610 bin adet dolu makaron ele geçirilirken, şüpheli H.İ.Ö. yakalanarak hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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