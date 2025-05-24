Berna Laçin'in acı günü! Yakın dostu hayatını kaybetti

Berna Laçin, bugün sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir açıklamayla, uzun yıllardır hayatında özel bir yeri olan dostu Salih Pehlivan'ı kaybettiğini açıkladı. Aniden fenalaşarak yaşamını yitiren Pehlivan'ın vefatı, Laçin'i derinden sarstı. Sanatçı, bu beklenmedik kaybın ardından bu akşam Fişekhane'de sahnelenmesi planlanan tiyatro gösterisini iptal ettiğini duyurdu. Instagram hikâyesinden takipçilerine seslenen Laçin, yaşadığı büyük üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: 25 yıllık çok yakın arkadaşımı az önce birden fenalaşması sonucu ani bir şekilde kaybettim, akşamki Fişekhane oyunum iptal. Çok özür dilerim"

Berna Laçin, 25 yıllık dostu Salih Pehlivan'ın vefat haberini takipçileriyle paylaşmasının ardından, bir mesaj daha yayımlayarak yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi. Kalbinde büyük bir boşluk bırakan bu kayıpla sarsılan Laçin, Instagram üzerinden yaptığı ikinci paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Ah be güzel insan sevgili dostum Salih. Dolmayacak boşluğun nasıl yaptın böyle birden.