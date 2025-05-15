Berlin'deki Nekbe Günü Protestosunda Yaralı Sayısı 10'a Yükseldi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Nekbe Günü nedeniyle düzenlenen protestoda yaralı sayısı 10'a yükseldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Nekbe Günü protestosunda yaralı ve gözaltı sayısı arttı. Yetkililer, çıkan olaylarda yaralı sayısının 10'a yükseldiğini belirterek, çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısının ise 50'yi aştığını aktardı.

Filistinliler, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948 tarihini takip eden gün olan 15 Mayıs'ı ve ardından yaşananları Nekbe Günü yani "felaket günü" olarak anıyor. - BERLİN