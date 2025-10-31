Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ekranlarında ve sahnelerde uzun yıllardır adından söz ettiren Bergüzar Korel'in hayatı ve kariyeri, hayranları tarafından sıkça merak ediliyor. Peki, Bergüzar Korel kim, nasıl bir geçmişe sahip ve kariyerinde hangi dönüm noktalarını yaşadı? Tüm merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel, 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş bir Türk oyuncu, televizyon sunucusu ve şarkıcıdır. Sanatçı, Yeşilçam'ın tanınmış isimleri Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğu İstanbul'un Ulus semtinde geçen Korel, ilk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini ise Yıldız Koleji'nde tamamlamıştır.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Korel, eğitim hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde rol almıştır. Ayrıca Devlet Tiyatrosu'nun "Kuvâ-yi Milliye" oyununda yardımcı oyuncu olarak görev almıştır.

Profesyonel kariyerine adım atmadan önce Nicole Kidman ve Tom Hanks'in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalışmış ve Özay Fecht'in workshop programlarına katılmıştır. Bergüzar Korel, televizyon ve sinema projelerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine destek vererek kariyerini çok yönlü bir şekilde sürdürmüştür.

BERGÜZAR KOREL KAÇ YAŞINDA?

27 Ağustos 1982 doğumlu olan Bergüzar Korel, 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine 1998 yılında televizyonda yayınlanan "Kırık Hayatlar" dizisiyle başlayan Korel, yaklaşık 30 yıldır sahne ve ekran çalışmalarına devam etmektedir. Bu süreçte pek çok dizide ve filmde önemli roller üstlenmiş, oyunculuk yeteneğini çeşitli ödüllerle taçlandırmıştır.

BERGÜZAR KOREL NERELİ?

Bergüzar Korel, İstanbul doğumlu bir sanatçıdır. Köken olarak Arnavut, Girit ve Rumeli kökenlerine sahiptir. Çocukluğu ve eğitim hayatı İstanbul'da geçen Korel, özellikle şehirdeki kültürel ve sanatsal ortamda yetişmiş ve kariyerini burada şekillendirmiştir.

BERGÜZAR KOREL'İN KARİYERİ

Bergüzar Korel'in oyunculuk kariyeri, 1998 yılında "Kırık Hayatlar" dizisiyle başlamıştır. 2005 yılında "Kurtlar Vadisi Irak" filminde Leyla karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan "Bin Bir Gece" dizisindeki Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle kariyerinde asıl çıkışını yapmıştır ve bu rolüyle 2006 Altın Kelebek En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Korel, sonraki yıllarda "Aşk Geliyorum Demez", "Bitmeyen Şarkı", "Muhteşem Yüzyıl", "Karadayı" ve "Vatanım Sensin" gibi projelerde önemli roller üstlenmiş, performanslarıyla hem televizyon izleyicisinin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştır. Sanatçı, oyunculuk dışında sunuculuk deneyimleri ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılımıyla da adından söz ettirmektedir.