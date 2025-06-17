Bergama'da Uyuşturucu Satıcıları Motosikletli Polisler Tarafından Yakalandı

Bergama'da Uyuşturucu Satıcıları Motosikletli Polisler Tarafından Yakalandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki kişi, polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan uyuşturucu satıcıları, motosikletli polisler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öğrenilen E.T. ve E.G. adlı iki kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Gerçekleştirilen planlı operasyonda şüpheliler, motosikletli polis timleri tarafından uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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