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Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde, kuzeninin tutuklanmasının ardından uyuşturucu ticaretini devralan M.D. ve 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve nakit para ele geçirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde kuzeni tutuklanınca uyuşturucu ticareti işini devralan şahıs ile 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 Şubat'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda İslamsaray Mahallesi'nde 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan M.D., P.C.M., K.T. ve S.K. isimli şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu maddeleri tartmakta kullanılan hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden M.D.'nin uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl ceza alan ve ve 27 Ocak'ta cezaevine götürülürken kaçmaya çalışınca ayağından vurularak yakalanan, tedavisi sonrası cezaevine gönderilen T.D'nin kuzeni olduğu öğrenildi. M.D.'nin uyuşturucu ticaretini aynı suçtan cezaevine gönderilen kuzeni T.D.'den devraldığı ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak 6 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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