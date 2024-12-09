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Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular

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İki kadın arkadaş, beraber video çektikleri esnada yanlarına gelen tanımadıkları bir kişinin "Memleketten arkadaşım geldi. Beraber bir mekana gireceğiz. Yanımızda kız arkadaşımız olmadan almıyorlar. Bize eşlik eder misiniz?" şeklindeki teklifiyle neye uğradıklarını şaşırdılar.

En yakın arkadaşıyla anı olsun diye video çeken bir kadın, o esnada yanlarına gelen tanımadıkları bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Hiç tanımadığı kadınların yanına giden şahıs, "Memleketten arkadaşım geldi. Beraber bir mekana gireceğiz. Yanımızda kız arkadaşımız olmadan almıyorlar. Bize eşlik eder misiniz?" teklifinde bulundu. Kadınların her şeyi kameraya kaydettikleri o anda teklifi kabul edilmeyen şahsın ısrarlı tutumu dikkat çekti.

Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Çok büyük haber

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Haber YorumlarıMACİT AYAR :

Kızlar şahsen ben yemedim bu iyi aile kızı ayaklarınızı... işinize gelince öyle bir giriyorsunuz ki her yere :) ayrıca sokun çocukları , çıkın mekandan geri.. nedir yani :)

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Haber YorumlarıPerwer:

Sosyal medya için hazırlanmış kurgu videolardan birisidir. Aslında sizlerde biliyorsunuz ama o haber diye bazılarına yutturmaya çalışıyorsunuz, maalesef yutanlar da var

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

aferin,tebrikler kızlar..! böyle mambitlerine prim vermeyin..! damsız almıyorlarsa annenizle,kız kardeşlerinizle gidin..!

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Haber YorumlarıBurak Özbilir:

ne güzel insan gibi davet etmiş. ne olurdu yani birkaç kadeh birşey ısmarlasalar kız arkadaşlarına ondan sonra evlerini postalasalar :)

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Haber Yorumlarıİlyas GÜNEŞ:

Bence günün manşeti olacak haber. Allah akıl fikir versin küçücük sıradan bir olay bunun neyini haber yapıyorsunuz

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