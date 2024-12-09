Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular

En yakın arkadaşıyla anı olsun diye video çeken bir kadın, o esnada yanlarına gelen tanımadıkları bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Hiç tanımadığı kadınların yanına giden şahıs, "Memleketten arkadaşım geldi. Beraber bir mekana gireceğiz. Yanımızda kız arkadaşımız olmadan almıyorlar. Bize eşlik eder misiniz?" teklifinde bulundu. Kadınların her şeyi kameraya kaydettikleri o anda teklifi kabul edilmeyen şahsın ısrarlı tutumu dikkat çekti.