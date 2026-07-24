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Benin'de yolcu uçağı pistten çıktı: 68 kişi kurtuldu

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Benin’de 68 kişinin bulunduğu yolcuğu uçağı, havalimanına inişinin ardından pistten çıktı.

Benin'de 68 kişinin bulunduğu yolcuğu uçağı, havalimanına inişinin ardından pistten çıktı.

Nijerya'nın Lagos şehrinden 63 yolcu ve 5 mürettebat üyesiyle havalanan Enugu Hava Yolları'na ait Embraer E170 tipi yolcu uçağı, Benin Havalimanı'na acil iniş yaptı. İnişin ardından pistten çıkan uçak, çalılık alanda durabildi. Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yaralanma ve can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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