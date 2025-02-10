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Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı, sokakta bulunan ve vatandaşlar için ciddi bir tehlike oluşturan başıboş köpekleri toplamayan belediyelere, köpek başına 71 bin TL ceza yazılacağını duyurdu. Bakanlık, talimatı 81 ilin valiliğine gönderildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yazı gönderdi. Bakanlık yazısında, sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılması için belediyelere 2028'e kadar süre verildiği iddiası yalanlandı.

Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek

71 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

Belediyelerin, sahipsiz sokak hayvanlarını hemen toplamaları gerektiği belirtilen bakanlık yazısında, sokakta bırakılan her bir sahipsiz hayvan için 71 bin 965 lira para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek

"2028'İN BEKLENMESİ MEVZUATA AYKIRI"

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "5199 sayılı Kanun ile nüfusu yirmi beş bini aşan Belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek

Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun'un 14 üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71.965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir."

Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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