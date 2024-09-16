Belediye uyuma! İlçeyi fareler bastı, gelen görüntüler korkunç
Fare istilasının yaşandığı Esenyurt'ta boş bir arazide çekilen görüntü vatandaşları tedirgin etti. Görüntüleri izleyen birçok kişi, belediye ekiplerini acil göreve çağırdı.
İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen bir görüntü tedirginlik yarattı. Sokak köpeklerinin beslendiği boş bir arazide kayda alınan görüntüde onlarca farenin ortalıkta cirit attığı görüldü.
BELEDİYEYE ÇAĞRI: ACİL İLAÇLAMA YAPIN
Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası vatandaşlar belediye ekiplerine "Hastalık yayılacak. Bölgeyi acil ilaçlayın" çağrısında bulundu.