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Belediye uyuma! İlçeyi fareler bastı, gelen görüntüler korkunç

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Fare istilasının yaşandığı Esenyurt'ta boş bir arazide çekilen görüntü vatandaşları tedirgin etti. Görüntüleri izleyen birçok kişi, belediye ekiplerini acil göreve çağırdı.

İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen bir görüntü tedirginlik yarattı. Sokak köpeklerinin beslendiği boş bir arazide kayda alınan görüntüde onlarca farenin ortalıkta cirit attığı görüldü.

BELEDİYEYE ÇAĞRI: ACİL İLAÇLAMA YAPIN

Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası vatandaşlar belediye ekiplerine "Hastalık yayılacak. Bölgeyi acil ilaçlayın" çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Esenyurt Esenyurt 3-sayfa Güncel Çevre Yaşam

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Yorumlar (19)

bakış:

Siz merak etmeyin her şey güzel olacak CHP halledecek bu iş

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Seydo:

Sokak kedilerini istemiyordunuz beter olun.

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Enes İpek:

Kedileri evcilleştirmeyin kardeşim,

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3
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ich:

kedileri mamalarla beslemeyin ki fareleri yesin,ayrica köpekleri azaltın ki kediler çoğalsın.Köpekler kedileri öldürüyor.

129
8
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Berk null:

Kediler bunları görse kaçacak yer arar

58
3
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mehmet vezir can:

ağlaşmayın bakın herşey çooookkkk güzellllll..bahar hiç bitmeyecek...gayet güzelll..imam ekrem efendi ve saz ekibi istanbulu uçuruyo...

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Muhabbet Kuşu:

belediyenin acil mudehale etmesi gerekiyor konu ciddi bir durum aldi

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CAN Işık:

Kediler mama delisi oldu

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yakici halil:

Sokak kedilerini istemiyordunuz diyenler. Kedilere mama verecez reklami yapa yapa hayvanlari hazira alistirdiniz Sanki bu fareler aniden hortladi. Ve sanki kediler dun toplandi ve farelerde bugun cikti. Az beyin lutfen biraz beyin. Belcika dogma buyumeyim ve en cok batiya ozenen sizsiniz. Ama burda 1 tane sokak hayvani olmaz. Bundan yillar once varmis ayni turkiye gibi katı kurallarla 1 defaligina yok etmisler . Ve sorun bitmis

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Iskender:

Çöplerde insanların lokantaların gıdası dolu. Zehirlemeyle bu iş çözülemez. Yırtıcı hayvanları da yok ettiler gelecek iyi gözükmüyor.

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