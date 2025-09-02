Belçikalı Turist Kazadan Sonra Tedaviye İmza Vermedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazanın ardından kazaya karışan Belçika vatandaşı bindiği ambulanstan geri indikten sonra sağlık ekiplerinin tedaviyi kabul etmediğine dair atması gereken imzayı kabul etmedi. Belçikalı turisti inadını ne ekipler, ne vatandaşlar, ne de telefon aracılığı ile görüştüğü tercüman kıramadı. Sağlık personeli görevli elinde evrak ve kağıtla dakikalarca Belçikalı turistin peşinde dolaştı, sonunda imza attırmayı başardı.

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Terminal Caddesi istikametine dönmek için bekleyen Şerafettin T.'nin kullandığı KA-BT-1699 plakalı araca, aynı istikamette sağ şeritte seyir halindeki Belçika vatandaşı Pascal Florent C Rogıers'ın kullandığı 07 ME 270 plakalı hafif ticari araç çarptı. Araçlarda küçük çapta hasarın meydana geldiği kazanın ardından Belçika vatandaşı Pascal Florent C Rogıers yaralandığını belirterek ambulans talebinde bulundu. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ambulansta yaptığı kontrolün ardından Pascal Florent C Rogıers ambulanstan inerek trafik ekibinin gelmesinin ardından hastaneye gideceğini belirtti.

Tüm çabalara rağmen inadını kıramadılar

Trafik ekibinin olay yerine gelmesi ve gerekli kontrolleri yapmasının ardından Pascal Florent C Rogıers ambulasa binmeyeceğini, gerekirse kendi imkanlarıyla özel hastaneye gideceğini belirtti. Sağlık ekibinin hastaneye kendileriyle gitmeyeceğini, bu durumda tedaviyi kabul etmediği için imza vermesi gerektiğini belirtmesine rağmen Belçikalı sürücü imza atmayı kabul etmedi. Trafik ekibi, Sağlık görevlileri, kazaya karışan diğer araç sürücüsü, sigortacı ve telefon aracılığı ile görüştüğü tercümanın tüm ikna çabalar Belçikalı sürücüyü imza için ikna etmeye yetmedi. Ekiplerin uzun süre dil dökmesine rağmen Belçikalı sürücünün imza atmaması üzerine sağlık görevlileri ambulansa binerek olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA