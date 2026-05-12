Belçika'da genel grev ulaşımı felç etti

Belçika'da hükümetin ekonomi ve emeklilik politikalarını protesto etmek üzere gidilen genel greve 40 bin kişi katılırken, ülkede ulaşım felç oldu.

Belçika'da hükümetin ekonomi ve emeklilik politikalarını protesto etmek üzere ülkenin üç büyük sendikası olan Belçika Genel İşçi Federasyonu (FGTB), Belçika Liberal Sendikalar Genel Konfederasyonu (ACLVB) ve Hristiyan Sendikalar Konfederasyonu (CSC) tarafından yapılan çağrı ile genel greve gidildi.

Son dönemde giderek artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı yanında hazırlanan emeklilik reformu ve maaşların artışındaki endeks politikasının çalışanlar aleyhine değiştirilmesi binlerce çalışan tarafından protesto edildi. Brüksel Polis Teşkilatı'nın da katıldığı gösterilere 40 bin kişi destek verdi.

Uçuşlar iptal edildi, toplu taşıma durma noktasına geldi

Ülkede yapılan genel grev nedeniyle birçok uluslararası uçuş iptal edildi. Zaventem Uluslararası Havaalanı'nda uçuşların yarısı, Charleroi Havaalanı'nda ise tüm uçuşlar iptal oldu. Brüksel, Valon Bölgesi ve Flaman Bölgesi toplu taşıma işletmeleri ise asgari hizmet dışında çalışmadı. Ülkede tren seferleri aksamadı ancak trenler göstericileri başkent Brüksel'e taşımak için kullanıldı. Brüksel'de hayat durma noktasına geldi. Birçok çalışan işe gitmeyerek greve evinden destek verdi.

Sendikalar liderliğinde grev etkili oldu

Göstericiler, Brüksel'deki Kuzey Tren istasyonunda sabah saatlerinde toplanmaya başladı. Büyük bir kalabalığın oluşmasıyla göstericiler, Uluslararası Midi İstasyonu'na kadar yürüdü. Ellerinde hükümeti eleştiren pankartlar taşıyan göstericiler, hükümeti çalışanların alım gücündeki kayba karşı kayıtsız kalmak hatta hayatlarını zorlaştırmakla suçladı. Sendika temsilcileri konuşmalarında hükümetin sosyal hakları bir bir devre dışı bıraktıklarını iddia etti.

Hükümetin ortakların MR Partisi'nin binasına saldırı

Gösteri genel olarak sakin geçerken, kortejin sonunda bir grup sol görüşlü eylemcinin hükümet ortağı liberal Mouvement Réformateur Partisi'nin (MR) güzergah üzerindeki Genel Merkezi önünde havai fişek ve çeşitli cisimler fırlattığı ancak polisle çatışma yaşanmadığı bildirildi. Yoğun güvenlik önlemleri alınan bölgede kalabalığın kısa sürede dağıldığı belirtildi.

Grevler devam edecek

Grev, sendikaların bir buçuk yıldır sürdürdüğü eylem takviminin devamı olarak gerçekleştirildi. Bir önceki büyük ulusal grev 12 Mart'ta yapılmış ve 80 ila 100 bin kişi arasında katılım gerçekleşmişti. Sendikalar, hükümetin geri adım atmaması halinde eylemlerin süreceğini belirtiyor. Ancak Hükümet kanadında eylemlerin aksine sosyal hakların fazlasıyla istismar edildiği ve sosyal destek sisteminin revize edilmeye devam edileceği mesajı veriliyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı