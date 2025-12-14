Haberler

Belçika'da restoran işletmecisi, menüden alkolü kaldırdıktan sonra ırkçıların hedefi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Charleroi şehrindeki bir aile restoranı, alkol servisini kaldırmasının ardından ırkçı ve İslam karşıtı saldırılara maruz kaldı. İşletmeci Benachir Btissam, bu kararı ile huzurlu ve saygılı bir ortam yaratmayı amaçladığını belirtti.

Belçika'nın Charleroi şehrinde aile restoranı işleten Faslı Benachir Btissam, restoranında yemeklerinin yanında artık alkol servis etmeyeceklerini duyurmasının ardından ırkçıların ve İslam karşıtı çevrelerin saldırılarına maruz kaldı.

Belçika'nın Charleroi şehrinde 1980'li yıllardan beri hizmet veren bir restoran ülkede gündem oldu. Uzun yıllar önce Belçika'ya göç etmiş Faslı bir aile tarafından kurulan ve ikinci nesil tarafından işletilen restoran aldığı bir kararla, ülkede ırkçı ve İslam karşıtı çevrelerin hedefi oldu. Aile restoranının işletmecisi Benachir Btissam restoranında artık alkol servisi yapmama kararı aldı. Bu değişikliği menüsüne yansıttıktan sonra ise beklemediği şekilde ırkçı ve İslam karşıtı hakaretlere varan saldırıların hedefi oldu.

Bu duruma Belçika basınında da yer verilirken, saldırılar "tam bir İslam düşmanlığı" olarak nitelendirildi.

"Evimde nasılsa öyle ağırlamak istiyorum"

Aldığı karar sonrası hedef haline gelen işletmeci Btissam, "Burası bir aile işletmesi ve ben devraldığımdan bu yana 10 yılı geçti. Burası bölgede çok tanınan bir mekandır. Her toplumdan insanı yıllardır saygıyla, hoşgörüyle ağırlıyoruz. Şimdi bir karar aldım ve farklı bir yöntemle çalışmayı tercih ettim. Yani bugün artık müşterilerimi evimde olduğu gibi kendi kimliğime, inancıma göre ağırlamak istiyorum. Olduğum gibi. Evimde içki içmiyoruz. Masamızda şarap bulunmuyor. Alkol yok. Son derece samimi, aileye ve herkese saygılı bir şekilde. İnanıyorum ki evimizde arzu ettiğimiz gibi davranabiliriz. Biz yine müşterilerimizi aynı sıcaklık ve aynı cömertlikle ağırlayacağız" dedi.

"Kimsenin hürriyetini kısıtlamadım, kimseyi hedef almadım"

Restoranında alkolü kaldırmasından dolayı saldırıların hedefi olduğunu belirten restoranın işletmecisi Benachir Btissam, "Beni en çok üzen şey bu tercihimiz nedeniyle saldırıların hedefi olduk. Bu saldırılar hem şahsımı hem de bir toplumun tamamını hedef aldı. Oysa bu kişisel bir seçimdi. Kimsenin hürriyetini kısıtlamadım, kimseyi hedef almadım. Benim hürriyetimin kısıtlanmasını da istemiyorum. Ben buralıyım. Bu ülkeye sonradan gelmedim burada doğdum. Ülkemde huzurlu olmak için işler yaptım. Burada herkes birbirine karşı saygılı olmalı ve herkes kendini iyi hissetmelidir" ifadelerini kullandı.

Belçika'da Aşırı sağın yükselişiyle birlikte ırkçı ve İslam karşıtı kitle de büyüyor

Son yıllarda Avrupa genelinde yaşanan aşırı sağın yükselişi Belçika'da da görülüyor. Yaşanan enerji krizi ve ülkede sosyal yardım fonlarının kesilmeye başlamasıyla yoksulluk derinleşirken, bu durum ırkçı ve İslam karşıtı kitlenin büyümesine yol açıyor. Ülkede uzun yıllardan beri uyum içinde yaşayan farklı kökenli topluluklara karşı ayrımcı söylemler giderek daha yüksek sesle ifade ediliyor. - CHARLEROI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Filtre sistemi üretilen fabrikada yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
title