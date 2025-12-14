Belçika'da restoran işletmecisi, menüden alkolü kaldırdıktan sonra ırkçıların hedefi oldu

Belçika'nın Charleroi şehrinde aile restoranı işleten Faslı Benachir Btissam, restoranında yemeklerinin yanında artık alkol servis etmeyeceklerini duyurmasının ardından ırkçıların ve İslam karşıtı çevrelerin saldırılarına maruz kaldı.

Belçika'nın Charleroi şehrinde 1980'li yıllardan beri hizmet veren bir restoran ülkede gündem oldu. Uzun yıllar önce Belçika'ya göç etmiş Faslı bir aile tarafından kurulan ve ikinci nesil tarafından işletilen restoran aldığı bir kararla, ülkede ırkçı ve İslam karşıtı çevrelerin hedefi oldu. Aile restoranının işletmecisi Benachir Btissam restoranında artık alkol servisi yapmama kararı aldı. Bu değişikliği menüsüne yansıttıktan sonra ise beklemediği şekilde ırkçı ve İslam karşıtı hakaretlere varan saldırıların hedefi oldu.

Bu duruma Belçika basınında da yer verilirken, saldırılar "tam bir İslam düşmanlığı" olarak nitelendirildi.

"Evimde nasılsa öyle ağırlamak istiyorum"

Aldığı karar sonrası hedef haline gelen işletmeci Btissam, "Burası bir aile işletmesi ve ben devraldığımdan bu yana 10 yılı geçti. Burası bölgede çok tanınan bir mekandır. Her toplumdan insanı yıllardır saygıyla, hoşgörüyle ağırlıyoruz. Şimdi bir karar aldım ve farklı bir yöntemle çalışmayı tercih ettim. Yani bugün artık müşterilerimi evimde olduğu gibi kendi kimliğime, inancıma göre ağırlamak istiyorum. Olduğum gibi. Evimde içki içmiyoruz. Masamızda şarap bulunmuyor. Alkol yok. Son derece samimi, aileye ve herkese saygılı bir şekilde. İnanıyorum ki evimizde arzu ettiğimiz gibi davranabiliriz. Biz yine müşterilerimizi aynı sıcaklık ve aynı cömertlikle ağırlayacağız" dedi.

"Kimsenin hürriyetini kısıtlamadım, kimseyi hedef almadım"

Restoranında alkolü kaldırmasından dolayı saldırıların hedefi olduğunu belirten restoranın işletmecisi Benachir Btissam, "Beni en çok üzen şey bu tercihimiz nedeniyle saldırıların hedefi olduk. Bu saldırılar hem şahsımı hem de bir toplumun tamamını hedef aldı. Oysa bu kişisel bir seçimdi. Kimsenin hürriyetini kısıtlamadım, kimseyi hedef almadım. Benim hürriyetimin kısıtlanmasını da istemiyorum. Ben buralıyım. Bu ülkeye sonradan gelmedim burada doğdum. Ülkemde huzurlu olmak için işler yaptım. Burada herkes birbirine karşı saygılı olmalı ve herkes kendini iyi hissetmelidir" ifadelerini kullandı.

Belçika'da Aşırı sağın yükselişiyle birlikte ırkçı ve İslam karşıtı kitle de büyüyor

Son yıllarda Avrupa genelinde yaşanan aşırı sağın yükselişi Belçika'da da görülüyor. Yaşanan enerji krizi ve ülkede sosyal yardım fonlarının kesilmeye başlamasıyla yoksulluk derinleşirken, bu durum ırkçı ve İslam karşıtı kitlenin büyümesine yol açıyor. Ülkede uzun yıllardan beri uyum içinde yaşayan farklı kökenli topluluklara karşı ayrımcı söylemler giderek daha yüksek sesle ifade ediliyor. - CHARLEROI