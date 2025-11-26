Haberler

Bebeğini Öldüren Elif D. Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta doğurduğu bebeğinden kurtulmak için vücudunun çeşitli yerlerini bıçaklayan ve bebeği çöp konteyneri kenarında yakmaya çalışan Elif D. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, şüphelinin bebeği gizlice doğurduğu ve öldürdükten sonra markete gittiği belirtildi.

Beşiktaş'ta doğurduğu bebeğinden kurtulmak için vücudunun çeşitli yerlerini bıçaklayan, sonra da çöp konteyneri kenarında yakan şüpheli Elif D. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.
Beşiktaş'ta 31 Ağustos 2025'de doğurduğu bebeğinden kurtulmak için vücudunun çeşitli yerlerini bıçaklayan, sonra da çöp konteyneri kenarında yakmaya çalışan şüpheli Elif D.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Elif D.'nin dini nikahlı eşinden ayrıldığı, gebeliği sona erdirmek için yasal süreyi kaçırdığı ve hamileliğini ailesinden gizlediği anlatıldı.
Bebekten kurtulmak için canice hem kestiği hem yaktığı belirtildi
Hazırlanan iddianamede, şüphelinin evde doğumun başlaması üzerine bitişikteki kazan dairesine gittiği, doğumu tek başına yaptığı, kazan dairesinde bulunan makas ile kordonu kestiği, en baştan beri bebeği ailesinden gizleyerek planlı bir şekilde eylemlerini gerçekleştirdiği, doğumdan sonra bebekten kurtulmak amacıyla bebeğin boğazını makas ile boynunu derin bir kese oluşturmak suretiyle yaraladığı, bebeğin göğüs hizasında delici kesici aleti sokmak suretiyle göğsüne bıçak batırarak ölümüne sebep olduğu, şüphelinin sonrasında bebekten kurtulmak için üzerindeki doğum yaptığı iç çamaşırı, pijaması ile bebeği çöp kovasına koyduğu ve yakmaya çalıştığı kaydedildi.
Bebeğinin cesedini çöpe bıraktıktan sonra markete gidip alışveriş yapmış
Şüpheli Elif D.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, "Annem ve babam benim hamile olduğumu bilmiyorlardı. Sadece ablam biliyordu. Kordonunu kazan dairesinde ben kestim, sonrasında emzirmeden ve hiçbir şey yapmadan kazan dairesine bıraktım. Üzerindeki yaralamaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Doğumdan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum. Eve gittiğimde bebek ağlama sesi hiç gelmedi. Kazan dairesini yıkadım, temizledim. Orayı yıkarken bebeği poşete koydum, tam hatırlamamakla birlikte muhtemelen bebeğe zarar verdim. Daha sonra bebeği çöp konteynerinin yanına götürdüm. Bebeği yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum ancak sonrasında marketten döndükten sonra çöp toplayan görevlilerin benim bıraktığım çöp kovasını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Pişmanım" ifadelerini kullandı.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi
Hazırlanan iddianamede şüpheli Elif D.'nin 'canavarca hisle, alt soya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi! Destici ateşe benzin döktü

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Destici ateşe benzin döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında büyük patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
Çeçenistan'a giden MMA dövüşçüsüne RPG ile atış yaptırıldı

Kadirov çağırdı, tüm zamanların en iyi dövüşçüsü silahı eline aldı
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.