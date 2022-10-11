BBP: Partimize operasyon yapılmaya çalışılıyor

Büyük bir gönül rahatlığıyla ifade ediyoruz ki, yaşananları kişiselleştirmek ve partimiz aleyhinde bir kısım malum medyada yürütülen kampanyaya alet olan kişilerin, partimizde görev yaptıkları döneme ve ayrılma sebeplerine dair ayrıntıları paylaşmak, sadece haberlere malzeme olan kişilerin utanacağı durumları ortaya çıkaracaktır.

Bunun yerine, sadece, partimizin, mensuplarıyla birlikte aldığı kararlara belirlediği duruşu ve temel ilkeleriyle ilgili birkaç cümle etmek istiyoruz:

Partimizin yetkili kurullarında yapılan toplantılarda, herhangi bir seçilmiş yöneticimizin, görüşlerini açıklarken herhangi bir kısıtlamaya maruz bırakılması söz konusu değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır.

Özellikle Sayın Genel Başkanımızın, herhangi bir MKYK toplantımızda, söz isteyen bir kurul üyemize söz vermemesi, müdahalede bulunması ya da kendisine yöneltilen herhangi bir soruyu cevaplamaması da söz konusu olmamıştır. Bu gerçeklerin aksindeki her iddia yalandır.

Bununla birlikte, her siyasi partide olduğu gibi, kamuoyuna yönelik açıklamaların, partimizin istişare edildikten sonra yetkili kurullarda birlikte alınan kararları doğrultusunda ve yine birlikte karar verdiğimiz üslup çerçevesinde yapılması esastır ve bunun aksine davranışlar disiplin meselesidir.

Bilindiği gibi Partimiz Cumhur İttifakı'nın bir bileşenidir.

İnsanın olduğu her yerde, elbette eksiklikler, hatalar, suiistimaller olabilir.

Üzerimize düşen, yapılması gerekenleri, uygun zemin, zaman ve üslupla muhataplarıyla konuşmak ve düzeltilmesini sağlamaktır.

İdarede yetki ve sorumluluk sahibi herkesle diyalog kapılarımızın açık olduğu; her eleştiri ve önerimizin dikkat ve ciddiyetle değerlendirildiği; Cumhur İttifakı bileşenleriyle birlikte ülkemiz ve milletimiz için ortak hedeflere yürüdüğümüz; üstelikdünyada ve ülkemizde tüm şartların bizi birlik olmaya mecbur kıldığı günlerde; istikametimizin, geleceğimizin, kurulduğumuz günden beri ayrılmadığımız ilkelerimizin, birtakım şahısların hırslarına, kaprislerine, dengesizliklerine kurban edilmesi söz konusu olamaz.

Cumhur İttifakı'nın bileşeni olmamız dolayısıyla üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.

Terör örgütlerini meşru sayarak oy hesabı yapan işbirlikçi bir muhalefet anlayışı ve siyaset yöntemiyle yapacak siyasetimiz de yürüyecek yolumuzda olamaz.

Partimizin üyesi iken başka partilere CV gönderecek kadar zavallı ve siyasi ahlaktan yoksun olanların istifasını kayıp olarak görmüyoruz.

Yollarına layık oldukları yerlerde devam etmelerini diliyoruz.

Saygılarımızla...