Bayrampaşa meyve ve sebze halinde işçilerden eylem

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde çalışan işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve sigortalarının düzenlenmesini isteyerek eylem yaptı.

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde çalışan işçiler zam taleplerinin karşılık bulmadığını iddia ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Hal Müdürlüğü önünde toplandı. İşçiler sigorta düzenlenmesi, kasa başı taşıdıkları ücretin artırılması, çalışma saatlerinin iyileştirilmesini isteyerek eylem yaptı. İş bırakma kararı alan çalışanlar haklarının düzeltilmesini istiyor.

Eyleme katıldığı için işten çıkarıldığını iddia eden işçilerden Fatih Etemoğlu, "Bizi burada savunan hiç kimse olmadığından dolayı bizler gerçekten sahipsiziz. Buranın 10 bin çalışan bir kitlenin olduğunu ve İBB'ye bağlı olduğunu, denetimlerin zayıfladığı ya da hiç olmadığını söyleyebiliriz. İnsanların ne bir sağlık kuruluşu, ne bir sigortaları, ne bir yemek içmelerini karşılayan kurum, ne de çalışma saatleri var. Bizim isteklerimize gelecek olursak sigortalarımızın düzenlenmesini, hal giriş çıkış saatlerimizin düzenlemesini istiyoruz. Sigortaları işçiye ödetiyorlar. Bunu firma sahiplerinin ödemesini istiyoruz. Kasa başı ücreti 1,5 liraydı bizi kurtarmıyordu. 2.5, 3 lira olması talebinde bulunduk. Enflasyona bakıldığında kurtarmamakla beraber ancak geçim sıkıntısını giderebilir" dedi. - İSTANBUL