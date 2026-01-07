Haberler

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda yangın paniği: Bina tahliye edildi

Bayrampaşa Kaymakamlık binasının alt katında bulunan ve bir süredir faaliyet göstermediği belirtilen hamamda çıkan yangın, bina içerisinde kısa süreli paniğe neden oldu. Yoğun dumanın binayı sarması üzerine kaymakamlık personeli tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Bayrampaşa Kaymakamlığı binasının alt katındaki kapalı olduğu öğrenilen hamamda çıkan yangın, büyük hareketliliğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle bina boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan İlçe Kaymakamlığı binasında bugün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kaymakamlık binasının alt kısmında yer alan ve yaklaşık 4 aydır hizmet vermediği öğrenilen hamamda, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMANLAR TÜM BİNAYI SARDI

Hamamda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yoğun duman oluşturdu. Dumanın üst katlardaki çalışma ofislerine yayılması üzerine kaymakamlık personeli ve binada bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

PERSONEL HIZLA TAHLİYEEDİLDİ

Güvenlik önlemleri kapsamında kaymakamlık binası tamamen boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın kaynağı olan alt kattaki hamama kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapılırken, binada maddi hasar meydana geldi.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Olayın ardından Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İtfaiye yetkililerinden yangının çıkış nedeni ve binanın durumu hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Çiftçi, personelin durumuyla yakından ilgilendi.

Polis ve itfaiye ekipleri, 4 aydır kapalı olan hamamda yangının çıkış sebebini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

